На «Новую газету» составили протоколы за распространение фейков

На главного редактора Дмитрия Муратова и «Новую газету» сейчас зарегистрировано четыре административных дела за распространение недостоверной информации. Протоколы составлены за публикации о коронавирусной инфекции в Чечне и в воинской части российской армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идёт о двух статьях. Публикации или их части удалены с сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора.

Материал журналистки Елены Милашиной вышел 12 апреля и посвящен коронавирусу в Чеченской республике. Статья под названием «Смерть от коронавируса – меньшее зло» всё ещё доступна на сайте, но не в первоначальном виде. Редакция запросила у Роскомнадзора разъяснения по поводу того, какой именно фрагмент «мог спровоцировать рост панических настроений», и ограничила доступ к этой части текста.

Автором второй запрещённой статьи, опубликованной 5 апреля, был Валерий Ширяев. Его материал касался проблем с коронавирусом в одном из воинских подразделений России. Эта статья была полностью удалена с сайта по требованию властей.

По словам Муратова, он уверен в своей правоте, но не собирается на этом настаивать, так как его редакция «всегда оберегает свои источники информации».

По каждой из этих публикаций было заведено два административных протокола по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации): на издание и на главного редактора. Общая сумма административных штрафов может обойтись «Новой газете» в миллион рублей и более. Однако дата рассмотрения этих дел в судах Москвы пока не известна.

«История с этими штрафами и предупреждениями идет по всей стране. Любой закон у нас начинает использоваться как инструмент давления», — заявил Дмитрий Муратов.