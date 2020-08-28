На площади Свободы в Минске задержали журналистов мировых информагентств

В Минске на площади Свободы 27 августа задержали для выяснения личности 13 журналистов, передает «Интерфакс» в том числе из информационных агентств Reuters, Associated Press и ТАСС.

«Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД», - сказала «Интерфаксу» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По информации портала tut.by, в частности на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, «Радио Свободы», Reuters, «Нашей Нивы», AP, БелаПАН, «Белсат» и ТАСС.

Издание «МБХ медиа» со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что «в Минске на площади Свободы милиция «для проверки документов» завела в микроавтобус корреспондента «МБХ медиа» и еще около 10 журналистов». По данным издания, «журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек».

В четверг в Минске на площади Свободы планировалось проведение акции протеста.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что журналисты, остановленные в Минске сотрудниками правоохранительных органов, отправлены в РУВД для «проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности». Она подчеркнула, что сотрудники зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, будут отпущены.

Посольство России в Минске проверяет информацию о задержании российских журналистов, сообщил агентству пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

Журналисты, остановленные в Минске сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены после проверки документов, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В своем телеграм-канале она указала, что репортеры не задержаны, а «доставлены в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности».

Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, будут отпущены, подчеркнула она.