На пресс-конференцию Путина не будет свободной аккредитации

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства», — рассказал Песков.

«В «Манеже» пройдет эта ежегодная большая пресс-конференция президента», — уточнил представитель Кремля.

Однако из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ, которые будут очно присутствовать на мероприятии, установлен в количестве 500 человек, их определит Кремль. «Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на этом мероприятии], 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию, — сказал Песков. — Мы будем сами выходить на журналистов».

По словам пресс-секретаря Путина, приглашены будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ. Кроме того, через полпредства в федеральных округах будут приглашены региональные СМИ.