На сайте Роскомнадзора может появиться список тех, кто распространяет фейковые новости

Российское надзорное ведомство анонсировало создание специального перечня, куда будут вноситься СМИ, компании и даже отдельные люди, которые занимаются распространением недостоверной информации.

«Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков», — цитирует ТАСС заявление главы ведомства Александра Жарова.

По словам Жарова, публикация недостоверной информации в СМИ – это не только российская проблема. При этом он уверен, что принятые поправки в российское законодательство «позволяют оперативно противодействовать «раскручиванию» фальшивых медиасюжетов в тех ситуациях, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности».

Жаров отметил, что его ведомство уже получило 10 требований прокуратуры в отношении 47 страниц сайтов-распространителей фейк-ньюс. В качестве примера он привел новости о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, который сопровождался недостоверными сведениями о произошедшем.