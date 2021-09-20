На съемочную группу «Невских новостей» напали «наблюдатели»

На избирательном участке № 333 люди, представившиеся наблюдателями, напали на корреспондентов издания «Невские новости». Об этом в своём Facebook сообщил главный редактор издания Андрей Краснобаев.

«На участке устраивает скандал кавказец. По словам корреспондента, изначально он не являлся членом УИК. Секретарь прямо на участке выдала ему документ некий. Теперь он показывает эту бумажку и говорит, что он наблюдатель от "Яблока". Скандалит, нападает на журналистов», – пишет Краснобаев.

На место конфликта между съёмочной группой «Невских новостей» и наблюдателями на избирательном участке № 333 в Выборгском районе приезжала мобильная группа Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В итоге члены мобильной группы Общественного штаба по наблюдению за выборами провели разъяснительную работу на участке, журналисты «Невских новостей» смогли беспрепятственно продолжить свою работу.

Петербургское отделение Союза журналистов России договорилось с Городской избирательной комиссией о совместном проведении полного и всестороннего анализа всех инцидентов с участием журналистов, произошедших в ходе выборов 17-19 сентября.