На шеф-редактора «Собеседника» завели дело за материал о бунте в ангарской колонии

Против шеф-редактора газеты «Собеседник» Анастасии Седовой возбуждено дело о злоупотреблении свободой слова. На нее составили протокол из-за публикации о бунте в ангарской колонии.

Анастасию Седову подозревают по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан). Протокол поступил в Симоновский районный суд Москвы, говорится в карточке дела.

«Публикация связана с руководителем Gulagu.net Владимиром Осечкиным по поводу бунта в иркутской колонии, в Ангарске, — цитирует Седову «МБХ Медиа». — Статья была посвящена причинам и возможным последствиям, Осечкин изложил нам свою точку зрения, рассказав о том, что, по его информации, там были пытки над заключенными. Мы опубликовали это, и ФСИн или Генпрокуратура, не знаем, кто конкретно дал эту санкцию, обратился в Роскомнадзор и другие ведомства относительно этой информации. Была проведена проверка в Роскомнадзоре, и нас сочли нарушителями. Ждем суда».

Публикация, из-за которой суд возбудил дело, уже удалена с сайта. Она носила название «Владимир Осечкин: иркутские колонии еще до бунта считались пыточными».

Седова не признает вину.

Бунт в ангарской колонии №15 начался 9 апреля 2020 года, после того, как один из осужденных якобы после избиения вскрыл вены, к нему присоединились другие. В иркутском управлении ФСИН же заявили, что осужденные напали на сотрудника.

После публичного заявления ведомства ситуация в колонии еще сильнее обострилась, начались пожары. Огонь охватил три здания. Членов общественной наблюдательной комиссии не пускали в учреждение под предлогами карантина. Бунт удалось подавить в ночь на 11 апреля. Под завалами было найдено тело одного заключенного. Позднее стало известно о смерти второго заключенного. Он умер в Воронеже после госпитализации с переломом позвоночника.

Правозащитники из организации «Русь сидящая» обратились в ООН с просьбой обратить внимание на избиение заключенных. Осужденных распределили в самые разные учреждения, в некоторых, по словам родственников, могли продолжаться пытки и издевательства.