На сооснователя «Диссернета» Заякина завели дело о финансировании экстремизма

На журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК (Финансирование экстремистской деятельности). По этой статье ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Заякина задержали 28 августа. Следствие считает, что он перевел 10 000 руб. в адрес Фонда борьбы с коррупцией*.

Басманный суд Москвы в отношении Заякина избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запрещено пользоваться средствами связи и интернета, выходить из дома, а также общаться с кем-либо кроме близких родственников без разрешения следователя.

* Признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда