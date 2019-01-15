На специальном заседании Госдумы призвали доработать законопроект о фейковых новостях

Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст РФ не поддержали законопроекты о фейковых новостях и о недопустимости оскорбления государственных символов в интернете. Об этом сообщила директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 14 января:

Официальная позиция правительства еще не сформулирована. Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции.

Проблемными названы формулировки в законе. Проект о фейковых новостях содержит положения, связанные с «риском неоправданного применения». Вопросы вызывает и назначение ответственного за экспертизу лица в довольно короткий отведенный период. Ведомства опасаются, что проекты в нынешнем виде могут привести к усилению анонимности источников информации. Ларина отметила, что оба законопроекта, несут «расширительные толкования», создающие риск ослабления гарантии прав и свобод.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин призвал упростить формулировки. В целом ведомство положительно относится к реализации законопроектов в будущем:

Риск принятия необоснованных решений компенсируется высоким уровнем арбитра, которым выступает Генпрокуратура.

Однако и Генпрокуратура России не поддержала законопроекты. Об этом сообщила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова.

С нашей точки зрения, формулировки этих проектов носят оценочный характер и принятие решений невозможно будет без лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат.

Оба закона были внесены в Госдуму Андреем Клишасом вместе с другими сенаторами и депутатами. Первый предусматривает административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение» к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам власти РФ и обществу. Во втором предлагается приравнять распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму и установить за это административную ответственность.