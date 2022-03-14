На Украине погиб американский журналист Брент Рено

В городе Ирпень Киевской области днем 13 марта был убит американский 51-летний журналист Брент Рено, который собирал материалы для проекта издания Time о беженцах. Вместе с ним работал колумбийский журналист Хуан Арредондо. Он получил ранение.

Хуана Арредондо доставили в детскую киевскую больницу «Охматдит». Пресс-служба учреждения опубликовала видео, на котором журналист рассказывает, что они с Рено направлялись в Ирпень, находящийся примерно в 30 километрах от Киева, снимать людей, покидающих украинскую столицу, но после пересечения блокпоста попали под обстрел. «Я видел, как ему выстрелили в шею»,— сказал Хуан Арредондо.

«Мы потрясены потерей Брента Рено, — говорится в редакционном заявлении издания Time. — В последние недели Брент был в Украине и работал над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев. Крайне важно, чтобы журналисты могли безопасно освещать продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине».

Среди документов погибшего журналиста был найден американский паспорт и пресс-карта газеты New York Times. В редакции издания сообщили, что «глубоко опечалены новостью о смерти», и добавили, что Брент Рено сотрудничал с газетой до 2015 года, но «он не получал от редакции никакого задания в Украине». Изначально о гибели журналиста сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Брент Рено работал стрингером в горячих точках в Ираке и Афганистане, освещал беспорядки в Египте и Ливии. Журналист работал вместе со своим братом Крейгом. Они становились лауреатами международной премии Пибоди.