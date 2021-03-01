На Украине заблокировали РБК, LiveJournal и еще более 400 сайтов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на Украине, потребовала от провайдеров заблокировать 426 сайтов, в том числе и сайт РБК. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Блокировка производится на основании решения Голосеевского районного суда, соответствующее письмо было направлено в комиссию Следственным отделом Голосеевского управления полиции Национальной полиции Украины. Помимо РБК, в списке сайтов, которые должны заблокировать провайдеры, есть и другие популярные ресурсы: «Живой Журнал» (LiveJournal); один из крупнейших в мире веб-сервисов для хостинга ИT-проектов и их совместной разработки GitHub; сервис по сбору статистики Telegram Tgstat.ru; новостные порталы России и Украины «Аргументы Неделi», Vlasti.net, Zaxid Media, DneprNews и другие.

Помимо сайтов, зарегистрированных в доменных зонах России (.ru) и Украины (.ua), под блокировку попали сайты с доменами Германии (.de), Италии (.it) и Израиля (.il). Кроме новостных и информационных порталов, в списке есть форумы, посвященные криптовалютам, сайты по сбору компромата на политиков и бизнесменов, порталы компаний. Часть приведенных в сообщении Нацкомисии адресов ведет на недействующие сайты.

Постановление подлежит немедленному исполнению.