На Украине запретили вещание телеканала RTVI

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил на территории страны вещание русскоязычного телеканала RTVI, отмечается на сайте регулятора:

6 марта Национальный совет своим решением признал, что содержание иностранного телеканала RTVI, имеющего юрисдикцию Королевства Испании, не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины. Поэтому он был удален из перечня разрешенных для ретрансляции телеканалов, что не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять его в сетях Украины.

Как отмечается, телеканал создает угрозу национальной безопасности. В частности, претензии регулятора вызвал показанный в эфире телеканала российский телесериал «Выстрел» с участием Владимира Меньшова. Также претензии Украины вызвала информационная программа о российских ученых, «во время которой была показана карта мира с указанием Крыма как территории России, что является нарушением статьи 28 Закона Украины "Об информации"».