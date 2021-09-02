На ВЭФ представили робота-журналиста

Специальным корреспондентом НТВ во время проведения Восточного экономического форума, который проходит 2–4 сентября, стал робот по имени #Спецкорр.

#Спецкорр НТВ обладает искусственным интеллектом, способен говорить на русском и английском языках, различать до 10 тысяч лиц участников и гостей форума, вступать с ними в диалог, а также проводить интервью. Робот-корреспондент самостоятельно передвигается по выставке благодаря лидару — датчику для измерения расстояния до объекта — и загруженной схеме расстановки стендов в павильонах, расписанию пленарных заседаний. В правой руке у #спецкорра расположена видеокамера для самостоятельной записи интервью со спикерами, а за головой закреплена камера 360°, которая транслирует события на сайт НТВ.