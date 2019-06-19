На Вологодчине вышел первый в регионе номер газеты с дополненной реальностью

Первый в регионе номер газеты с дополненной реальностью вышел на Вологодчине. Страницы областной газеты «Красный Север» дополнены видео, которые можно посмотреть через бесплатное приложение «КС Живая газета», доступное на Android и iOS.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

Мы сделали очень важный шаг для того, чтобы увеличить популярность наших печатных изданий. «Красный Север» — это главная газета Вологодской области и сейчас она будет выходить с дополненной реальностью, мы можем теперь даже смотреть видео. Нужно навести смартфон на страницу газеты и увидеть сюжет о той статье, которая напечатана в газете.

«Красный Север» — это первое и пока единственное в Вологодской области печатное издание, которое открыло своим читателям возможности дополненной реальности. Достаточно навести мобильное устройство на фотографии, отмеченные специальным маркером.

Скриншот: 35ТВ