На встречу главы Мосгоризбиркома с независимыми кандидатами отказались пускать журналистов

Июл 15, 2019

На встречу главы московской избирательной комиссии Валентина Горбунова с независимыми кандидатами в Мосгордуму не пустят журналистов. Об этом Дождю сообщил пресс-секретарь избиркома Михаил Мокров.

    Он сообщил, что 15 июля в комиссии не планируется проводить «мероприятий для прессы».

    В 15:00 там пройдет встреча Горбунова с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Одна из них, Любовь Соболь, пригласила на нее журналистов.

    Накануне в Москве прошла акция за допуск независимых кандидатов до выборов в московскую думу. Ее планировали как встречу с избирателями после того, как у нескольких независимых кандидатов нашли достаточно бракованных подписей, чтобы отказать им в регистрации.

    Протестующие дошли от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома, где потребовали встречи с председателем комиссии, однако он был на даче.

    Через несколько часов акцию разогнала полицию, десятки человек были задержаны, в том числе организаторы встречи Любовь Соболь, Илья Яшин и другие.

    Источник: Телеканал Дождь 
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