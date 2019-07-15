На встречу главы Мосгоризбиркома с независимыми кандидатами отказались пускать журналистов

На встречу главы московской избирательной комиссии Валентина Горбунова с независимыми кандидатами в Мосгордуму не пустят журналистов. Об этом Дождю сообщил пресс-секретарь избиркома Михаил Мокров.

Он сообщил, что 15 июля в комиссии не планируется проводить «мероприятий для прессы».

В 15:00 там пройдет встреча Горбунова с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Одна из них, Любовь Соболь, пригласила на нее журналистов.

Накануне в Москве прошла акция за допуск независимых кандидатов до выборов в московскую думу. Ее планировали как встречу с избирателями после того, как у нескольких независимых кандидатов нашли достаточно бракованных подписей, чтобы отказать им в регистрации.

Протестующие дошли от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома, где потребовали встречи с председателем комиссии, однако он был на даче.

Через несколько часов акцию разогнала полицию, десятки человек были задержаны, в том числе организаторы встречи Любовь Соболь, Илья Яшин и другие.