На Южном Урале ввели льготы для киосков печати

В Челябинской области внесли изменения в местный закон о порядке размещения нестационарных торговых объектов. В законе установлены преференции для распространителей прессы и производителей продуктов питания.

Для торговцев печатной продукцией предусмотрена льгота при оплате их размещения. А органам местного самоуправления поставлено условие о необходимом экономическом обосновании размера этой платы.

Кроме того, для снижения административных барьеров для малоформатной торговли на семь лет продлевается срок действующих договоров на размещение НТО, если они истекают с момента принятия закона по 31 декабря 2026 года. При этом хозяин торговой точки вправе выбрать любой срок продления в пределах семи лет, письменно уведомив об этом уполномоченный орган.

Срок договора, заключенного в рамках «амнистии» по выбору хозяйствующего субъекта, тоже может быть установлен на срок до семи лет. А сроки самой «амнистии» продляются до конца этого года.