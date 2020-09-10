На здании ТАСС открыли памятную доску в честь подвига сотрудников агентства в годы ВОВ

Памятная доска в честь профессионального подвига сотрудников ТАСС в годы Великой Отечественной войны открыта во вторник на здании штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре в Москве.

В торжественной церемонии приняли участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор агентства Михаил Петров.

«Это важное событие, потому что в этом году мы не ограничились одним только парадом или одним 9 мая. Это год 75-летия Победы, когда целый год вспоминаем подвиг советского народа, подвиг нашей страны, подвиг всех стран на пространстве бывшего Советского Союза, которые тогда с нами были в одном государстве, - сказал Песков. - Наверное, это огромная ответственность, огромная ноша и огромное счастье - быть рупором целой страны, такой как наша. Быть рупором борьбы не на жизнь, а на смерть, быть рупором пролитой крови, быть рупором освобождения Европы от фашизма и быть рупором великой Победы». По его словам, именно таким рупором было Совинформбюро, у истоков которого стоял ТАСС.

В основу композиции мемориальной доски легли сюжеты известных снимков военных фотокорреспондентов ТАСС: «Комбат» Макса Альперта, «Знамя Победы над Рейхстагом» и «Парад Победы на Красной площади» Евгения Халдея. Важными художественными элементами стали карандаш, планшет и фотоаппарат Leica — главное «оружие» журналистов того времени. Надпись на мемориальной доске гласит: «1941-1945. Тассовцам за профессиональный подвиг в годы войны».

Авторами памятной доски стали архитектор Денис Бобылев и скульптор Кирилл Бобылев.