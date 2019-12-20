На журфаке МГУ раскритиковали вопросы журналистов на пресс-конференции Путина

Преподаватель факультета Андрей Раскин в эфире «Говорит Москва» заявил, что многие формулировки были слишком пространными.

Конечно, не все вопросы задаются так, как мы учим наших студентов. Мы бы хотели, чтобы каждый журналист задавал вопрос конкретно, а не рассказывал свою историю. Это немного затягивает мероприятие и, главное, не дает возможность другим коллегам задать какие-то иные вопросы, которые они, может быть, специально готовили в своих редакциях.

Поскольку это уже 15-я конференция, некоторые журналисты уже привыкли к тому, что они должны формулировать свои вопросы емко, точно. Но не у всех это получается. Но вы знаете, это такой формат, он демократичный, свободный. Так что здесь я не стал бы так критиковать, но пожелания наши все-таки журналистам – более точно формулировать свои вопросы и, если они хотят донести какую-то свою идею, которую, может быть, они сформулировали вместе со своей целевой аудиторией, выразить её более точно. Особенно это имеет отношение к журналистам из регионов.