На журналиста «МБХ медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией

Уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) завели в Краснодаре на журналиста «Юг. МБХ медиа» Александра Савельева. О возбуждении дела сообщили «МБХ медиа». Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

По словам координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, связаться с журналистом не удается, дома у его родителей проходит обыск. О возбуждении уголовного дела против журналиста стало известно в ходе обысков, которые полицейские провели у местных активистов Леонида и Марины Запрудиных.

«Задавали вопросы об «Открытой России». При обыске у Запрудиных изъяли технику (телефоны, ноутбуки), которая в апреле уже изымалась у них при обыске по аналогичному делу в отношении детского врача из Краснодара Яны Антоновой, но была возвращена следователем», – пояснил Прянишников. Он уточнил, что адвокаты не были допущены к участию в обысках, в настоящее время Савельева повезли в СК на допрос. «Ведомости» не располагают подтверждением информации от правоохранительных органов о возбуждении дела против журналиста.

Сайт «МБХ медиа» был открыт после блокировки сайта «Открытой России». Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями в апреле 2017 года. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».