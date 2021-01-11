На журналистов МИЦ «Известия» напали в Петербурге

Журналисты мультимедийного центра «Известия» сообщили, что на них напали во время ночного рейда по барам, в котором они сопровождали чиновников, полицейских и сотрудников Роспотребнадзора. Об этом написал 78.ru, который входит в медиагруппу.

Как видно на видеозаписи, журналистка брала интервью у посетителей одного из петербургских баров, работавшего после 23:00, находившийся в заведении мужчина попытался забрать у нее микрофон. После этого, как сообщает 78.ru, другой посетитель пнул оператора и ударил по аппаратуре, повредив ее. На напавших составили административные протоколы о мелком хулиганстве, отмечает портал.

78.ru также пишет со ссылкой на неназванных «проверяющих», что нападавшим грозит уголовная ответственность по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.