Набрать аудиторию в TikTok становится труднее

Количество аккаунтов TikTok, пересекающих 1 миллион подписчиков, за последний год сократилось, — пишет The Information. Согласно данным Trendpop, в прошлом месяце около 1 200 учетных записей TikTok достигли этого рубежа, что на 41% меньше, чем год назад.

Эксперты связывают это с притоком аудитории и работой алгоритмов. Больше аккаунтов выкладывают больше роликов, происходит насыщение платформы контентом. Несмотря на то что TikTok обогнал другие социальные сети по количеству блогеров-миллионников, впоследствии сделать это будет все сложнее.