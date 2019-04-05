Нацгвардия задержала группу журналистов в Венесуэле за освещение протестов

Группа журналистов частных венесуэльских телеканалов VPI и TVV была задержана в городе Маракайбо, столице штата Сулия, за освещение протестов. Об этом сообщил в своем Twitter Национальный профсоюз сотрудников СМИ Боливарианской Республики:

Журналисты TVV и VPITV были задержаны Национальной гвардией в Маракайбо, когда освещали протест из-за перебоев с подачей электричества и воды. Их заставили стереть записанный материал.

Позднее сотрудников СМИ отпустили, не предъявив им никаких обвинений.

С конца марта в столице и ряде других городов Венесуэлы идут протесты граждан, недовольных отсутствием воды и электричества.

По данным неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», с 29 марта по 1 апреля в ходе них были задержаны почти 50 человек. В ряде случаев манифестации сопровождались стычками с полицией и проправительственными группировками, жертв не было.