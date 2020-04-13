Начал работу телеграм-канал о субсидиях для малого и среднего бизнеса

Начал работу телеграм-канал «Субсидии московским предпринимателям» (@subsidii_msk). Здесь будет публиковаться информация о новых и уже действующих финансовых мерах поддержки. Ресурс запущен Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.

«Мы продолжаем осваивать дополнительные форматы взаимодействия и новые каналы коммуникации с бизнес-сообществом. Например, сейчас мы готовим к утверждению дополнительный пакет мер для поддержки московских экспортеров. Многие компании очень ждут эту информацию. Лаконичный формат новостей в телеграм-канале позволит практически в режиме реального времени оповестить подписчиков о появлении новых субсидий сразу же после того, как механизм их предоставления будет окончательно проработан и утвержден», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Подписчики канала смогут узнать о правилах заполнения заявок на получение субсидии, типичных ошибках при подаче документов и другую полезную информацию, которая позволит значительно сократить время между сбором необходимых документов и получением компенсации от Правительства Москвы.

Вся информация о возможных субсидиях для малого и среднего бизнеса в столице собрана на специальном сайте.

Для обращений, связанных не только с субсидиями, но и всеми антикризисными мерами поддержки для бизнеса от городской и федеральной власти, работает горячая линия поддержки предпринимателей: +7 (495) 276-24-17. Кроме того, 6 апреля заработала единая линия поддержки по вопросам субсидий. Для получения консультаций необходимо позвонить по телефону: +7 (499) 961-01-20.