Началась аккредитация журналистов на послание Путина

Объявлена аккредитация журналистов для освещения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что из-за необходимости соблюдения ограничений по COVID-19 количество приглашенных журналистов и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора. Добавляется, что на аккредитацию принимаются заявки, исходя из квоты: печатные СМИ — 2 человека (1 корреспондент, 1 фотограф); информагентства — 3 человека (2 корреспондента, 1 фотограф); электронные издания — 1 человек (1 корреспондент); телевизионные СМИ — 6 человек (2 корреспондента, 2 оператора, 2 звукооператора); радиокомпании — 1 человек (1 корреспондент).

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР тестов с результатами от 17 апреля и 20 апреля соответственно, справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде.

Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных СМИ, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации - 17.00 мск 13 апреля 2021 года. Заявки на аккредитацию принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Подчеркивается, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.

Список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ, будут опубликованы на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) 15 апреля 2021 года.