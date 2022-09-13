Начались семинары-практикумы «Спецпроекты в современных медиа»

13 и 14 сентября журнал «Журналист» проведет семинары-практикумы, на которых эксперты расскажут все о спецпроектах, их монетизации и продвижении. Сегодня в программе:

Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиаменеджмента, разработки антикризисных стратегий, постановки системы продаж, обучение команды продавцов, тренинги по продажам и коммуникациям

— Когда необходимо разрабатывать специальные медийные проекты?

— Нужна ли отдельная команда для спецпроектов? Как сформировать и кто туда может входить?

— Как найти работающие идеи для специального проекта: региональная фокусировка;

— Digital-инструменты для поиска новых рыночных ниш и тем спецпроектов специальных медиапроектов;

— Готовые идеи для спецпроектов для региональных и федеральных медиа: печатные и интернет-проекты.

ДАРЬЯ СТУПКО, руководитель digital-отдела издательского дома «ЕвроМедиа», магистр по специальности «Новые медиа и бизнес-коммуникации»

— Как открыть новое направление в своем СМИ;

— Digital-агентство для клиентов. Новый источник монетизации и новая услуга для клиентов;

— В общем о подкастах. Что это? Зачем нужны? Как записать? Как продвигать?

— Как предлагать клиентам? Вывод в отдельную услугу + дополнительная монетизация.