Начался конкурсный отбор редакторов и журналистов для участия в бесплатной образовательной поездке в Швецию

V.Menjoun Consulting начал конкурсный отбор редакторов и журналистов новостных сайтов (как интернет-СМИ, так и сайтов офлайн-медиа) из России для участия в бесплатной образовательной поездке в Швецию «Мальме — город возможностей или город опасности?»

Образовательная поездка направлена на повышение квалификации специалистов в области новых медиа и будет посвящена одной из актуальных тем сегодняшних дней — проблеме миграции населения. В рамках поездки состоятся посещения редакций шведских СМИ, муниципальных органов и служб, взаимодействующих с мигрантами. Участники поездки познакомятся с тем, как идет процесс ассимиляции мигрантов и как этот процесс освещается в местных медиа.

Поездка будет организована в мае 2020 года (точная дата будет объявлена вместе с результатами конкурсного отбора). Если вы работаете редактором или журналистом портала новостного СМИ, вам интересна данная тема и вы хотели бы повысить свою квалификацию, заполните анкету до 29 февраля 2020 г. (включительно).