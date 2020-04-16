Начался прием работ на конкурс «DOT-журналистика 2020»

Работы на конкурс для профессиональных и начинающих журналистов, которые пишут о событиях доменной отрасли и интернет-технологиях, принимаются до 1 ноября.

16 апреля 2020 года начался прием работ на Восьмой Ежегодный конкурс для интернет-журналистов «DOT-журналистика 2020».

Организаторы: Координационный центр доменов .RU/.РФ и Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Официальный регистратор: компания REG.RU.

К рассмотрению жюри принимаются статьи, репортажи, аналитические материалы, посвященные событиям доменной отрасли и близким темам. Работы должны быть созданы и опубликованы в период c 1 января по 1 ноября ‘20.

Премия вручается в 6 профессиональных номинациях:

• «О доменах лучше всех» (цикл публикаций одного автора)

• «Доменная аналитика» (лучший аналитический материал)

• «Чем живет отрасль» (репортажи о мероприятиях и других событиях отрасли)

• «О доменах на ТВ» (лучший телерепортаж)

• «Регионы наше всё» (лучший журналистский материал региональной прессы)

• «За пределами .RU» (лучший журналистский материал на русском языке, вышедший в СМИ за пределами России)

Требования к участникам профессиональных номинаций

В конкурсе также учреждена специальная номинация «Юнкоры» - для начинающих интернет-журналистов, не старше 18 лет: учащихся школ, студентов колледжей и абитуриентов вузов. Юнкорам предлагается подготовить инфографику, эссе, статью или репортаж по теме, связанной с интернетом или цифровыми технологиями.

Требования к участникам спецноминации «Юнкоры»

По итогам конкурса будут вручены и несколько специальных призов. Обладателя одного из них определит компания REG.RU.

Чтобы заявить работу на конкурс, необходимо до 1 ноября 2020 года заполнить анкету на сайте дот-журналистика.рф.

В состав жюри конкурса входят руководители пресс-служб организаций, связанных с индустрией доменов, а также представители международных отраслевых организаций ICANN и RIPE NCC. Они также смогут выдвинуть на соискание премии любую подходящую по тематике журналистскую работу, заранее не заявленную к участию в конкурсе.

Подведение итогов конкурса состоится в декабре в рамках Russian Internet Week 2020 (RIW 2020). Лауреатам будут вручены дипломы и ценные призы.