Начался прием творческих работ на конкурс «Щит и перо — 2020»

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о начале приема творческих работ на конкурс «Щит и перо — 2020».

Конкурс проводится в девятнадцатый раз в целях совершенствования форм взаимодействия со СМИ, определения лучших материалов о деятельности органов внутренних дел, передовых ведомственных подразделений информации и общественных связей, а также укрепления взаимодействия МВД России с правоохранительными органами государств — участников СНГ.

«Приглашаем принять участие в конкурсе журналистов центральных, региональных и ведомственных средств массовой информации, сотрудников органов внутренних дел, представителей общественных объединений Российской Федерации, а также СМИ и правоохранительных органов государств - участников СНГ», – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Творческие работы должны соответствовать определенным номинациям и объективно отражать деятельность органов внутренних дел. Жюри конкурса будет оценивать полноту раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), а также литературный стиль (для публикаций печатных изданий).

К участию допускаются работы, опубликованные в СМИ или размещенные в сети в период с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года. Заявки принимаются до 1 июня 2020 года.

В связи с проведением в 2020 году Года памяти и славы, в рамках конкурсной номинации «Меняемся вместе» дополнительно учрежден приз за лучший материал, посвященный деятельности органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны.