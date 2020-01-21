Начался прием заявок на конкурс по созданию контента для молодежи

20 января 2020 года стартует конкурс, ориентированный на поддержку проектов по созданию яркого, полезного, интересного контента для молодёжи в Интернете. Оператором проекта выступает АНО «Институт развития интернета». Бюджет конкурса в 2020 году составит 3 миллиарда рублей.

Принять участие смогут проекты по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Тематическими направлениями первой волны станут: «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».

На гранты могут претендовать как состоявшиеся на рынке организации, так и молодые креативные студии (концепция конкурса предусматривает работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями).

Процедура подачи заявок автоматизирована и будет проходить на сайте ири.рф

Для заявителей действует горячая линия — специалисты организации готовы разъяснить процедуру подачи заявок и заполнения документов.

Прием заявок первой волны завершится 5 февраля. Вторая волна конкурса предварительно намечена на апрель 2020 года.

Оценка представленных проектов будет проходить по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории. При разработке методики отбора проектов учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов и Фонда кино.

Партнерами конкурса станут крупнейшие российские индустриальные игроки, такие как Mail.ru, Яндекс и другие компании. Наблюдательный совет конкурса возглавил первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко. Среди представителей Набсовета режиссёр Тимур Бекмамбетов, музыкант Сергей Шнуров, писатель Александр Цыпкин, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, председатель правления «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко, а также видеоблогер Амиран Сардаров.