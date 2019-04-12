Начался прием заявок на профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2018»

Стартовал прием заявок на профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2018», проводимый Союзом журналистов России и журналом «Журналистика и медиарынок» уже в пятый раз.

Соорганизаторами конкурса также стали «Альянс Независимых региональных издателей», Союз издателей «ГИПП», Ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)».

Цель конкурса — собрать и распространить информацию об опыте российской прессы по созданию общественно значимого контента.

Поступившие на конкурс материалы рассматриваются Экспертным Советом, который каждый год формируется заново из числа наиболее авторитетных экспертов по проблематике региональной прессы России. В этом году впервые в Экспертный совет приглашены руководители изданий-победителей прошлого года.

В конкурсе могут принимать участие редакции районных, городских, областных, краевых, республиканских, общенациональных газет Российской Федерации, работающие в общественно-политическом формате (универсального содержания), любых организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством, и имеющих государственную регистрацию.

Заявки принимаются до 30 мая 2019 года.

Положение о проведении конкурса

Форма заявки