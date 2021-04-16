Начался прием заявок на соискание премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

Академия Российского телевидения начинает прием работ на соискание Национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа», объединяющей все средства массовой информации. Об этом говорится в сообщении Фонда «Академии Российского телевидения»:

Срок приема — с 15 апреля по 15 июня.

Организатором выступает Академия Российского телевидения, соорганизатор — Союз журналистов России.

В конкурсе могут принять участие все средства массовой информации — телевидение, радио, печатные СМИ, digital-СМИ, интернет-порталы, авторы блогов и другие. К участию в конкурсе допускаются творческие материалы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 января 2020 года по 15 июня 2021 года.

Церемония награждения победителей состоится 11 сентября в Сочи.

Всего в конкурсе 25 номинаций, которые разделены на четыре блока: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ. В этом году также учреждены две специальные номинации: «Наука и жизнь» и «Гагарин life». Оценивать работы участников будет экспертный совет, в состав которого войдут порядка 30 профессионалов медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, блогеры.