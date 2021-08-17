Начался прием заявок на участие в ежегодном конкурсе Young Journalist Award

Thomson Foundation, некоммерческая организация, занимающаяся разработкой медиа, проводит премию в девятый раз. К участию приглашаются журналисты в возрасте до 30 лет из развивающихся стран с ВВП менее $20 000 на человека.

Кандидатам необходимо представить три материала в печатном, аудио- или видеоформате, выпущенные после 10 сентября 2020 года. Как минимум одна из работ должна иметь экологическую направленность. Проекты могут быть на любом языке, но должны сопровождаться переводом на английский.

Прием заявок продлится до 10 сентября 2021 года. Финалисты получат по 1000 фунтов стерлингов. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте.