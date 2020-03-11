Начался прием заявок на VI Всероссийский конкурс детских СМИ «Волшебное слово»

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 5 марта по 20 апреля включительно.

К участию в VI Всероссийском конкурсе детских СМИ «Волшебное слово» приглашаются региональные и федеральные издательские дома, холдинги и редакции, выпускающие средства массовой информации (печатные и электронные) для детей и подростков. Заявки можно присылать с 5 марта по 20 апреля включительно.

В конкурсе могут принять участие издания, вышедшие в период с 1 мая 2019 г. по 20 апреля 2020 г.

Номинации конкурса

Лучшее издание для самых маленьких

Лучший журнал для младших школьников

Лучшая газета для младших школьников

Лучший журнал для среднего школьного возраста

Лучшая газета для среднего школьного возраста

Лучший журнал для старших школьников и/или абитуриентов

Лучшая газета для старших школьников и/или абитуриентов

Лучшее интернет-издание (сайт, страница в социальных сетях)

Лучшее тематическое издание

Специальные номинации конкурса

«Лучшее литературное издание» — для изданий, состоящих преимущественно из литературных произведений

«Лучшее художественное решение» — оценивается работа художника, оригинальность исполнения изображений, уникальность и пр.

«Лучшее дизайнерское решение» — оценивается работа дизайнера-верстальщика, оригинальность макета, верстки, соответствие читательской аудитории

«Лучшее редакторское решение» — оценивается работа редактора, оригинальность рубрикатора, соотношение текстов и иллюстраций и пр.

«Детский взгляд» — для изданий, где публикации детей составляют более половины всех произведений

«Обо всем на свете» — для изданий с обширным рубрикатором, за вклад в разностороннее развитие детей

«За преданность делу» — за приверженность детской теме; для изданий, выпускаемых не менее 25 лет.

«Лучший краеведческий» — для изданий, на страницах которого регулярно выходят материалы, посвященные родному краю

«Единственный и неповторимый» — для узкопрофильных изданий, за уникальность контента

Специальные номинации event-направления

«Чтение — лучшее учение» — за организацию и проведение на регулярной основе семейных чтений, литературных кружков и других мероприятий, призванных привить детям любовь к чтению.

«Семейные ценности» — за инициирование и реализацию социально значимых проектов для детей и родителей.

«Лучший краеведческий проект» — для редакций, которые регулярно проводят мероприятия для детей, посвященные знакомству с родным краем.

Заявки на участие в конкурсе принимаются:

— в электронном виде по адресу: deti@gipp.ru;

— и дублируются в печатном виде по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 2, получатель – СППИ ГИПП.

Подробнее об условиях участия читайте в Положении о конкурсе.

Скачать заявку на участие в конкурсе.