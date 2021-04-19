Начался приём заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Россия в деталях»

14 апреля стартовал ежегодный конкурс телеканала «Моя Планета» для профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников, а лучшие снимки будут представлены на выставке, которая пройдет в нескольких городах России.

Тема фотоконкурса в 2021 году — «Россия в деталях». Колоритные места и необычные объекты, рассказывающие об истории и культуре, детали, демонстрирующие красоту нашей страны в самых разных проявлениях, — все это может оказаться в объективе участников конкурса.

В конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы, фотолюбители и путешественники. 50 лучших фото станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы российских городов.

Заявки принимаются до 20 мая 2021 года. Необходимо заполнить анкету и прикрепить фотографии здесь.