Начался процесс по делу об убийстве учредителя дагестанского еженедельника

В Южном окружном военном суде начался процесс по делу об убийстве в 2011 году учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова. Среди подсудимых — бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев и его односельчане Магомед Абисаганов, Магомед Хазамов, и Мурад Шуайбов. Обвиняемые отрицают свою причастность к убийству журналиста. Их защита, а также брат погибшего — потерпевший Магди Камалов — ходатайствовали перед судом о возвращении дела прокурору. Их просьба была отклонена.

Суд, рассмотрев в течение дня несколько ходатайств защиты, потерпевшего, а также заслушав мнения обвиняемых по видеоконференцсвязи, решил начать слушания по существу, назначив судебное заседание на 5 ноября. Мотивировочная часть решения будет известна позже.

По версии следствия, убийство Гаджимурада Камалова, учредителя и директора ООО «Свобода слова», выпускающего еженедельник «Черновик» (журналист также создал и возглавлял общественный фонд «Согратль» и был соучредителем благотворительного фонда «Чистое cердце») заказал Шамиль Исаев, бывший на тот момент депутатом Народного собрания V созыва Дагестана и возглавлявший в парламенте комитет по бюджету, финансам и налогам.

Следователи отмечают, что господин Камалов и господин Исаев были уроженцами села Согратль Гунибского района и принимали активное участие в общественной и политической жизни. Журналист открыто критиковал земляка, публикуя неприятные для парламентария статьи. По версии СКР, своей деятельностью Камалов мешал Исаеву продвигаться по карьерной лестнице. После убийства журналиста Исаев в 2015 году занял должность заместителя председателя правительства Дагестана.