Начинается прием заявок на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2021»

Определяющее влияние на российский рынок печатных средств массовой информации в настоящее время оказывают ряд глобальных трендов, которые в течение одного десятилетия кардинально изменили роль печатной прессы в современном мире. Сложившаяся ситуация побуждает СМИ искать своё место в меняющейся информационной среде.
Проект «Золотой фонд прессы» призван помочь СМИ сохранить информационную и рекламную привлекательность, привлечь новых читателей, организовать дистрибуцию контента так, чтобы можно было работать со своей аудиторией везде, где она в течение суток находится, выстроить новую экономику, которая совместила бы возможности «печати» и «цифры».
Участвуя в проекте, издания имеют уникальную возможность получить независимую оценку экспертов медиаотрасли, профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента, принять участие в работе ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».
Подробности
Заявки принимаются до 31 октября 2020 г. по e-mail zolfondpress@mail.ru
Стоимость регистрационного взноса при подаче заявки и оплате до 30 сентября — 16 800 руб., с 1 октября — 19 200 руб.
ВНИМАНИЕ! Участникам проекта «Золотой фонд прессы-2021» предоставляется возможность принять участие в работе Делового форума и воркшоп-практике, которые пройдут 19-21 октября 2020 года, БЕСПЛАТНО (1 чел.,3 дня). Вы можете привезти на форум комплекты своих изданий для экспертизы в рамках проекта ЗФП-2021.
Подробнее на сайте zolfondpress.ru, тел. (499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru.
Золотой фонд прессы 2.0.
В 2020 году проект «Золотой фонд прессы» расширяется и представляет новый конкурс «Золотой фонд прессы 2.0» для сайтов и аккаунтов в социальных сетях средств массовой информации и корпоративных медиапроектов PR-служб.
Цель конкурса — анализ диджитал-среды, определение региональных трендов, независимая экспертиза показателей эффективности цифрового развития СМИ и медиа PR-служб, содействие в применении новых медиатехнологий для повышения качества, конкурентоспособности и монетизации интернет-изданий.
Приглашаем к участию онлайн-версии печатных изданий и телерадиоканалов вместе с их аккаунтами в социальных сетях и без них, онлайн-издания без традиционных каналов дистрибуции и медиа, которые существуют только в социальных сетях, в том числе сайты и корпоративные аккаунты PR-служб государственных органов и предприятий, частных компаний и некоммерческих объединений.
Участники нового конкурса получат:
• оригинальный Знак отличия «Золотой фонд прессы 2.0», который отметит достижения издания и цифровую активность для профессионального сообщества,
• полный аудит медиа от концепции до вовлеченности аудитории (объем 20-30 страниц отчета),
• аналитика трендов медиапространства в своем регионе (отчет объемом 10-15 страниц включает в себя анализ непрофессиональной конкурентной среды (социальные сети, блогеры, лидеры мнений), информационные запросы аудитории региона и особенности медиапотребления в регионе),
• рекомендации для дальнейшего развития,
• индивидуальное сопровождение редакции-участника в течение года (консультирование, индивидуальные стратегии монетизации и привлечения аудитории, контроль этапов реализации стратегии),
• участие представителя организации в работе ежегодного Делового форума (апрель, 2021 г., Москва),
• скидки на образовательные программы «Журналиста» онлайн и офлайн.
Подробности
Заявки на участие принимаются до 31 октября 2020 г. по e-mail zolfondpress@mail.ru
Форма заявки, договор, условия — на сайте zolfondsite.ru,
тел. (499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru
25 декабря будут опубликованы списки обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы-2021» на сайтах zolfondpress.ru и zolfondsite.ru
С 1 января 2021 года медиа имеют право ставить Знак на издании и сайте в течение года.
Внимание! Презентация нового конкурса состоится на вебинаре 22 сентября в 10:00 мск и на Воркшоп-практике 20 октября.
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