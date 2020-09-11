Начинается прием заявок на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2021»

Определяющее влияние на российский рынок печатных средств массовой информации в настоящее время оказывают ряд глобальных трендов, которые в течение одного десятилетия кардинально изменили роль печатной прессы в современном мире. Сложившаяся ситуация побуждает СМИ искать своё место в меняющейся информационной среде.

Проект «Золотой фонд прессы» призван помочь СМИ сохранить информационную и рекламную привлекательность, привлечь новых читателей, организовать дистрибуцию контента так, чтобы можно было работать со своей аудиторией везде, где она в течение суток находится, выстроить новую экономику, которая совместила бы возможности «печати» и «цифры».

Участвуя в проекте, издания имеют уникальную возможность получить независимую оценку экспертов медиаотрасли, профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента, принять участие в работе ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

Подробности

Заявки принимаются до 31 октября 2020 г. по e-mail zolfondpress@mail.ru

Стоимость регистрационного взноса при подаче заявки и оплате до 30 сентября — 16 800 руб., с 1 октября — 19 200 руб.

ВНИМАНИЕ! Участникам проекта «Золотой фонд прессы-2021» предоставляется возможность принять участие в работе Делового форума и воркшоп-практике, которые пройдут 19-21 октября 2020 года, БЕСПЛАТНО (1 чел.,3 дня). Вы можете привезти на форум комплекты своих изданий для экспертизы в рамках проекта ЗФП-2021.

Подробнее на сайте zolfondpress.ru, тел. (499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru.

Золотой фонд прессы 2.0.

В 2020 году проект «Золотой фонд прессы» расширяется и представляет новый конкурс «Золотой фонд прессы 2.0» для сайтов и аккаунтов в социальных сетях средств массовой информации и корпоративных медиапроектов PR-служб.

Цель конкурса — анализ диджитал-среды, определение региональных трендов, независимая экспертиза показателей эффективности цифрового развития СМИ и медиа PR-служб, содействие в применении новых медиатехнологий для повышения качества, конкурентоспособности и монетизации интернет-изданий.

Приглашаем к участию онлайн-версии печатных изданий и телерадиоканалов вместе с их аккаунтами в социальных сетях и без них, онлайн-издания без традиционных каналов дистрибуции и медиа, которые существуют только в социальных сетях, в том числе сайты и корпоративные аккаунты PR-служб государственных органов и предприятий, частных компаний и некоммерческих объединений.

Участники нового конкурса получат:

• оригинальный Знак отличия «Золотой фонд прессы 2.0», который отметит достижения издания и цифровую активность для профессионального сообщества,

• полный аудит медиа от концепции до вовлеченности аудитории (объем 20-30 страниц отчета),

• аналитика трендов медиапространства в своем регионе (отчет объемом 10-15 страниц включает в себя анализ непрофессиональной конкурентной среды (социальные сети, блогеры, лидеры мнений), информационные запросы аудитории региона и особенности медиапотребления в регионе),

• рекомендации для дальнейшего развития,

• индивидуальное сопровождение редакции-участника в течение года (консультирование, индивидуальные стратегии монетизации и привлечения аудитории, контроль этапов реализации стратегии),

• участие представителя организации в работе ежегодного Делового форума (апрель, 2021 г., Москва),

• скидки на образовательные программы «Журналиста» онлайн и офлайн.

Подробности

Заявки на участие принимаются до 31 октября 2020 г. по e-mail zolfondpress@mail.ru

Форма заявки, договор, условия — на сайте zolfondsite.ru,

тел. (499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru

25 декабря будут опубликованы списки обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы-2021» на сайтах zolfondpress.ru и zolfondsite.ru

С 1 января 2021 года медиа имеют право ставить Знак на издании и сайте в течение года.

Внимание! Презентация нового конкурса состоится на вебинаре 22 сентября в 10:00 мск и на Воркшоп-практике 20 октября.

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