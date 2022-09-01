Начинается прием заявок на участие в проекте «Золотой фонд прессы — 2023»

Первые 10 редакций, отправившие заявки на участие в проекте, участвуют бесплатно в серии семинаров-практикумов «Спецпроекты в современных медиа».

Место проведения: отель «Гамма-Дельта-Измайлово», Конференц-зал «Палех» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д).

Формат: офлайн/онлайн.

13 сентября — «Как разрабатывать и продавать спецпроекты. Digital инструменты».

14 сентября — «Социальное проектирование как эффективный инструмент работы с аудиторией и формирования позитивной информационной повестки».

Программа двухдневных семинаров рассчитана на редакторов, менеджеров по проектам и продажам федеральных, региональных, районных, муниципальных и корпоративных изданий.

Лучшие медиаэксперты и практики на семинарах поделятся своим опытом, на успешных примерах реализованных социальных проектов покажут, как проекты могут не только привлечь новых читателей и расширить аудиторию, но и способствовать их монетизации, расскажут как правильно выбирать стратегию издания, эффективно работать с соцсетями.

Участие в серии семинаров-практикумов позволит участникам познакомиться с эффективными практиками создания мультимедийного контента; изучить успешный опыт адаптации на различных платформах, освоить приемы и инструменты монетизации контента, повысить свой профессиональный уровень.

Подробности на сайте zolfondpress.ru