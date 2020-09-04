«Национальная Медиа Группа» стала представителем Netflix в России

Стриминговый сервис Netflix и Национальная медиагруппа (НМГ) заключили партнерство, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американской компании.

Американская компания приняла это решение из-за проблем с российским законодательством. Согласно ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», иностранные физические или юридические лица не могут владеть более 20% онлайн-видеосервисов с аудиторией выше 100 тыс. зрителей в месяц.

Интерфейс полностью русифицируют, многие иностранные сериалы получат русскую озвучку или субтитры. Также появиться возможность оплатить подписку в рублях. В новая версии Netflix появится 40 российских фильмов, а к концу года сервис планирует выпустить 100. Стоимость подписки составит от 599 до 999 рублей в месяц.

Netflix доступен в России с 2015 года, однако большая часть контента доступна преимущественно на английском языке или с субтитрами.