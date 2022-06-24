Национальный рекламный форум пройдет 10-11 ноября

Июн 24, 2022

В рамках Форума будут подведены основные итоги года медиакоммуникационного рынка. Двухдневное мероприятие объединит более 3,5 тысяч человек. 

Для участников мероприятия запланированы разноформатные дискуссии:

  • Открывающие стратегические сессии НРФ;

  • Более 40 профильных сессий и саммитов по основным вопросам и проблематикам рынка;

  • Серия презентаций новых рекламных инструментов и технологий от крупнейших игроков рынка для рекламодателей и специалистов рынка;

  • Участники отраслевых ассоциаций — АКАР, РАМУ, АРИР (ex-IAB Russia) представят аналитические материалы и новые исследования.

В этом году НРФ станет знаковой площадкой, которая объединит представителей всех игроков рекламного рынка для выработки антикризисных решений, бизнес-стратегий и форматов взаимодействия. 

Эксперты НРФ’6 расскажут о будущем национальных компаний. Внешний экономический кризис стал точкой пересечения интересов для всего рынка: потребители активно ищут замену ушедшим брендам, агентства и рекламодатели внедряют новые каналы коммуникации. 

Источник: СППИ ГИПП
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