Национальный рекламный форум пройдет 10-11 ноября

В рамках Форума будут подведены основные итоги года медиакоммуникационного рынка. Двухдневное мероприятие объединит более 3,5 тысяч человек.

Для участников мероприятия запланированы разноформатные дискуссии:

Открывающие стратегические сессии НРФ;

Более 40 профильных сессий и саммитов по основным вопросам и проблематикам рынка;

Серия презентаций новых рекламных инструментов и технологий от крупнейших игроков рынка для рекламодателей и специалистов рынка;

Участники отраслевых ассоциаций — АКАР, РАМУ, АРИР (ex-IAB Russia) представят аналитические материалы и новые исследования.

В этом году НРФ станет знаковой площадкой, которая объединит представителей всех игроков рекламного рынка для выработки антикризисных решений, бизнес-стратегий и форматов взаимодействия.

Эксперты НРФ’6 расскажут о будущем национальных компаний. Внешний экономический кризис стал точкой пересечения интересов для всего рынка: потребители активно ищут замену ушедшим брендам, агентства и рекламодатели внедряют новые каналы коммуникации.