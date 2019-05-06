Расскажу про Надеждина

Просыпаешься обычно не от пальбы, а за мгновение до ее начала. Какой-то сердечный толчок сразу будит тебя, приводит в состояние тревоги. Правая рука инстинктивно тянется к изголовью кровати, где под подушкой с вечера оставлен пистолет.

Прямо под окнами отеля затевается бой: сначала выстрелы редкие, неуверенные, потом вступает башенный крупнокалиберный пулемет бэтээра, потом кто-то из соседей поддает с балкона автоматного огня. И понеслось… Рядом с подъездом расположен минометный расчет — эти тоже не упустят случая ответить на обстрел из своего ствола. Чудная получается ночь.

Это — Герат, древний город на западе Афганистана, известный своими историческими памятниками, старой соборной мечетью и искусными изделиями местных ремесленников. Впрочем, тогда, ранним летом 1981 года, Герат и его окрестности славились другим — ожесточенными боями с моджахедами (их в ту пору мы называли — душманы). Только с восхода солнца и до полудня Герат более или менее контролировался властью, потом здесь полновластно хозяйничали «духи».

Моя кровать в отеле «Герат» расположена вровень с окном. И хотя оно до половины заложено мешками с песком, все равно при обстреле становится страшновато, и я привычно соскальзываю на пол. В это время на соседней кровати у стены просыпается мой старший коллега, фотокорреспондент ТАСС, Георгий Борисович Надеждин. Ночь уже в клочья разорвана бешеной перестрелкой, снаружи истошно кричат и матерятся наши защитники, а Надеждин словно оглох или спятил.

— Опять ты свои носки забыл постирать, — ворчливо выговаривает он мне. — В этом климате носки лучше стирать каждый день.

Ветеран советской фотожурналистики лежа закуривает сигарету и удовлетворенно обещает:

— Ну, ничего, я из тебя сделаю человека.

— Сделаешь, — охотно соглашаюсь я. — Если до утра доживешь.

Мы уже не в первой поездке вместе, я ценю его дружбу — прежде всего потому, что он беспредельно смел и обладает замечательным чувством юмора.

Месяцем раньше в Кабуле, в какой-то праздничный день (кажется, это было 1 мая), я заехал проведать ветерана на тассовскую виллу, где он обитал. Мы вяло выпили, потом я говорю:

— А что, Жора, не поехать ли нам сейчас на перевал Саланг? Делать-то все равно нечего. А там прохладно, отдохнем от этой кабульской жары.

От Кабула до знаменитого перевала Саланг было где-то полторы сотни км, причем дорога шла через кишлаки, контролируемые «духами». Простреливался едва ли не каждый километр. Наши колонны следовали только в сопровождении бронетехники. Поэтому, сделав такое предложение, я ничем не рисковал: любой нормальный человек посмеялся бы надо мной и на этом дело бы закончилось. Однако Надеждин, опрокинул рюмку, хмыкнул и говорит:

— А, что, неплохая идея. Котелок-то у тебя варит, оказывается.

Вот когда я осознал, что крупно попал. Но отступать было некуда.

— Едем? — внутренне холодея, переспросил я.

— Сейчас, только посуду помою, и отправимся, — подтвердил Надеждин.

— Георгий Борисович, — сказал я ему, когда мы вскоре вышли из дома. — Надо принять некоторые меры предосторожности. Давай снимем с «Волги» номера — пусть «духи», если они нас заметят, поломают голову: что за машина такая едет? А пока они будут гадать — мы проскочим.

— Гляди-ка! — опять с легкой подначкой заметил Надеждин. — Соображаешь. Бери отвертку, снимай.