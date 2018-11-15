Новым главным редактором российского Inc стал Илья Нагибин

Главным редактором российской версии журнала Inc. стал Илья Нагибин. Об этом сообщается на сайте журнала Inc.

Инна Титова, исполнявшая обязанности главреда Inc. с июля 2018 года, продолжит работать в издании в должности заместителя главного редактора.

Илья Нагибин 20 лет сотрудничал с ИД «Коммерсантъ», занимал пост заместителя главного редактора сайта «Коммерсанта», затем был шеф-редактором сайта российского Forbes, а также работал главредом официального туристического сайта Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Нагибин уверен, что Inc есть, куда расти:

Редакция ставит перед собой амбициозные цели, нас ждет много работы. Мы верим, что откроем своих «Джобсов» и «Масков» и первыми о них напишем. Уверен, скучно не будет.

Inc.— американский журнал о бизнесе и стартапах, основанный в 1979 году. В 1981 году Inc. стал первым журналом, поместившим на обложку фото Стива Джобса с подписью «Этот человек изменил бизнес навсегда». Российская версия журнала была запущена в ноябре 2016 года. Инвестором проекта стал бизнесмен Владимир Палихата.

Фото: Дарья Малышева/Inc