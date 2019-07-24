Награда для «МИРа»: Сооронбай Жээнбеков отметил вклад Радика Батыршина в укрепление дружбы народов СНГ

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вручил председателю Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радику Батыршину орден «Данакер».

Он призывает эту награду носить, а не хранить в коробке. Глава государства отметил:

Под вашим руководством телерадиокомпания «МИР» завоевала большой авторитет среди зрителей в странах Содружества, вы смогли создать боеспособный коллектив, который может решать сложные задачи. Филиал телерадиокомпании «Мир» в Кыргызстане успешно работает, ежедневно освещает события, которые происходят в нашей стране.

В свою очередь Радик Батыршин сказал:

Хотел бы от имени всей телерадиокомпании поблагодарить вас. Я воспринимаю эту награду, прежде всего, как аванс нашему многонациональному коллективу и всей нашей компании. Мы неизменно чувствуем поддержку руководства Кыргызстана. Видим Кыргызстан как один из драйверов роста и успехов нашей телерадиокомпании.

«МИР» в Кыргызстане не только смотрят, но и слушают. Радио «МИР» – одно из самых популярных и в столице, и на Иссык-Куле. В домах отдыха и санаториях говорят: хочешь угодить отдыхающим на пляже, включай радио «МИР» – его знают все.