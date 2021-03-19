Наградили победителей и лауреатов «Золотого пера России»

В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии «Золотое перо России». Премия учреждена Союзом журналистов России в 1997 г., она является высшей журналистской наградой и присуждается ежегодно.

В этом году «золотыми перьями» стали шесть журналистов. В их числе — Антон Верницкий, журналист «Первого канала», освещавший работу медработников в «красной зоне» инфекционной больницы, Дмитрий Голованов, руководитель Бюро журналистских расследований «Факт» из Красноярска за журналистские расследования, журналист из Махачкалы Аликбер Абдулгамидов за публикации об общественно-политической жизни, культуре и традициях Дагестана и другие.

Звание «Легенда журналистики» за существенный профессиональный вклад в этом году присвоено шести представителям медиаиндустрии. В их числе — директор по стратегии издательского дома «Коммерсант» Виктор Лошак, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

В спецноминации СЖР «Лучший медиаменеджер года» лауреатами стали гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Михаил Нелюбин и директор РИЦ «ТАСС-Урал» Мария Картуз.

Специальные призы «За профессиональное мастерство» получили редакции телеканала RT и газеты «Труд», а также восемь журналистов и представителей отраслевых организаций: главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, журналист газеты «Красная Печора» (Республика Коми) Софья Киреева, секретарь Союза журналистов России Антон Стуликов и другие.