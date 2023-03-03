Наибольшей популярностью у россиян в 2022 году пользовался телеканал «Россия 1»

Наибольшей популярностью у россиян старше 4 лет в городах с населением более 100 тысяч человек в 2022 году пользовался телеканал «Россия 1», следует из данных Mediascope. По сравнению с 2021-м его рейтинг вырос на 0,3 процентных пункта и составил 2,1%, а доля зрителей, смотревших канал в среднем в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, увеличилась на 2,5% и достигла 15,4%.

Первую строчку в рейтинге популярных программ в развлекательном жанре заняла передача «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя. Встречаем 2023!», вышедшая 31 декабря на «Первом канале». Ее рейтинг составил 12,5%, а доля аудитории — 31%. На втором месте «День Победы. Праздничный канал» с рейтингом 11,2%. Эта программа также занимает седьмое место топа, одновременно показанная в эфире канала «Россия 1». Её рейтинг — 6,8%.

Среди телесериалов самым популярным стал «Тайны следствия 22», который показали 15 декабря на «России 1».