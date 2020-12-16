Полина Накрайникова: «Если в опубликованном тексте ошибка, виноваты все — автор, редактор, главный редактор, корректор»

Главный редактор «Лайфхакера» Полина Накрайникова — об ответственности издания перед многомиллионной аудиторией и о том, как сказать автору, что его заметка никуда не годится
КТО РАНО ВСТАЕТ…
— Наш рабочий день стартует в 10 часов утра, — говорит Полина. — Я как главный редактор начинаю работу раньше, так как некоторые наши сотрудники находятся в других городах, большая часть в Ульяновске. А вот когда день заканчивается — это другой вопрос. Но мы стараемся, чтобы наши сотрудники не перерабатывали.
Моя работа связана с постановкой задач, контролем за их исполнением, стратегическим и тактическим планированием. В моем подчинении несколько отделов. Я общаюсь в первую очередь с их руководителями, мы обсуждаем общие вопросы. Например, какую задачу поручить тому или другому сотруднику, что делать в кризисной ситуации, как спланировать какие-то процессы. С текстом я работаю не так много. В «Лайфхакере» мощная команда редакторов, я доверяю им как себе. Я же обычно подключаюсь к редактуре только стратегически важных материалов. Читаю материалы, где у редакторов или редактора с автором возникли споры.
И НЕ ВВЕСТИ ИХ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Работа редактора начинается у же тогда, когда он знакомится с автором. Мы смотрим на то, насколько он сходится с редактором, насколько ему близко то, что мы делаем. Редактор согласует тему статьи, она должна укладываться в редакционную политику. Потом он смотрит структуру текста. После этого начинается редактура готового материала — проверяем общий план, логику на уровне абзацев, лексическую сочетаемость, стилистику. И еще — чтобы содержание не вводило читателя в заблуждение.
У «Лайфхакера» есть понятная и подробная редакционная политика. Там про то, как мы пишем свои тексты, почему не боимся высказывать свое мнение, не соглашаемся на дорогие подарки в обмен на публикацию. Из важных принципов — мы стараемся приносить пользу читателю, писать чисто и кратко.
КРИЗИС
У нас вся редакция работает как часы. У каждого автора есть план. В начале месяца он знает, сколько ему нужно сдать материалов и в какие дни. Но это не спасает от форс-мажоров. Если происходит что-то критическое, мы просим автора предупредить. Когда автор сообщает об этом, мы двигаем сроки и работаем дальше. Но если автор систематически не просто срывает сроки, но и не предупреждает об этом, то это повод пересмотреть отношения с ним и, возможно, прекратить сотрудничество. Когда ты делаешь маленькое издание, то порой можешь закрыть глаза на непунктуальность, но когда у тебя огромная машина, которая работает для 27 миллионов читателей, ты не можешь спускать такие вещи с рук.
БЕЗ ОБИД
Трудности могут возникнуть на любом этапе. Но я даже не считаю это трудностями, воспринимаю как особенности работы. Бывают случаи, когда работаешь с неопытным автором и его нужно научить. А иногда у автора есть опыт, но этот опыт настолько повлиял на него, что приходится переучивать. Возникают сложности, когда у автора не совпадают ожидания с редактором. Например, автор думал, что его текст примут без правок, а редактор просит переделать во второй раз. Все это можно решить. Как правило, нужно поговорить, обсудить без претензий, что вам не нравится.
Нам не сложно сказать, что автор написал плохой текст. Мы просто пишем: «Ты отошел от темы и сдал слабый материал». Сначала каждый редактор согласует с автором план, без плана мы статью не принимаем. Если автор согласовал план, но текст все равно не получился или не соответствует плану, нужно выяснить, почему человек неправильно понял задачу. Как правило, мы напрямую высказываем претензии и работаем дальше. Если редактор оценивает работу человека, а не его самого, то тут нет места обидам. Советую редактору не говорить: «Только идиот мог написать такой текст. Все говно, переделай». Критикуйте его работу, объясните, чего не хватает — примеров, ссылок на источники, полного раскрытия героев.
СЛУШАЙ МОЮ КОМАНДУ
Редактор руководствуется редполитикой. И да, автор должен слушать редактора, иначе в чем смысл совместной работы? Автор, безусловно, имеет право на свое мнение, может поспорить и доказать свою точку зрения, если считает, что в этом вопросе он более экспертен. Но автор должен слушать редактора, потому что, как правило, за плечами редактора больше опыта работы с текстом, у него немного другой взгляд.
В некоторых изданиях есть неправильное разделение ролей, связанное с тем, что редактор переписывает текст. Тогда начинаются непонятки, кто какую фразу написал. В «Лайфхакере» редакторы не переписывают тексты. Иначе нет смысла растить авторов, вкладываться в это. Мы оставляем комментарии, автор сам исправляет.
У нас были случаи, когда при редактуре текст сильно менялся. После этого мы всегда показывали его автору и говорили, что поправили его, он очень сильно изменился, спрашивали, согласен ли автор. Если нет, то работа над текстом продолжалась. Публиковать в таком виде и притворяться, что ничего не произошло, нельзя. Это нечестно по отношению к автору и его труду.
О БЕЗГРАМОТНЫХ ГЕНИЯХ И НОВИЧКАХ
Есть редакторы, которые прощают непунктуальных и безграмотных авторов за то, что они сдают гениальные тексты. А бывают случаи, когда автор вроде работает неплохо, но тексты все равно получаются средненькие, он не задает глубокие вопросы, не добивает спикера, не раскрывает проблему с необычного угла. И ты понимаешь, что не можешь простить отсутствие роста и посредственность. Со всем остальным можно работать.
Некоторые авторы воспринимают правки на свой счет. Другое дело, что хороший автор всегда пытается докопаться до сути — и в правках в том числе. И если он видит то, с чем не согласен, это повод обсудить все с редактором.
Новому автору нужно объяснить все правила, принципы работы, научить его. Советую запастись терпением и быть честными. Когда вы начинаете говорить «Ну, текст чуть-чуть слабоват», а на самом деле там все переписано, тогда вы играете в какую-то непонятную игру, победителем в которой не останется никто. Автор в итоге будет расстроен, что пришлось переделывать текст, вы получите не то, что хотели.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Если в опубликованном тексте ошибка, виноваты все — автор, редактор, главный редактор, корректор. Мы делим вину поровну. Совсем недавно у «Лайфхакера» была ошибка. В Telegram-канале о грамотности «Инициал» и одноименном Instagram мы опубликовали отрывок из статьи, и одна из наших читательниц, филолог, написала в комментариях, что мы ошиблись. Редакция выяснила, что это за текст и действительно ли там ошибка, потому что в комментариях могут написать разное. Мы оказались не правы. Мы выяснили, почему ошибка произошла. Во-первых, текст писал новый автор, с которым мы после этого не работали. Во-вторых, редактор, которая должна была прочитать текст, проверила источники, но недостаточно внимательно, поэтому допустила двусмысленность. Мы договорились пересмотреть загрузку редактора, а после этого проверили еще несколько текстов, отредактированных в тот же период, чтобы избежать ошибок в них. После этого мы исправили ошибку, извинились перед читателями в нашем Instagram-блоге. Мне кажется, так и должно быть.
Любой редактор должен быть терпеливым и разносторонним, потому что работает не только с текстом, но еще и с людьми. Это ответственный и внимательный человек, у которого есть свое «я» и который умеет это самое «я» приглушить, чтобы дать прозвучать голосу автора, героя. Это человек, который заботится об авторе, о читателе и о том, чтобы изданию не было стыдно за тексты, которые оно выпускает. Еще лучше, чтобы оно ими гордилось.
РЕДАКТОРСКАЯ ПЛОЩАДКА
В какой-то момент мы поняли, что у нас много авторского и редакторского опыта, и решили, что было бы классно им поделиться, и создали почтовую рассылку «Инициал». Это очень популярная рассылка, она работает до сих пор. Когда мы осознали, что много людей интересуются «Инициалом», мы подумали, что было бы здорово подкрепить интерес. Так появились Telegram-канал «Инициал», привязанный к нему чат, где общаются разные редакторы.
Совсем недавно появился Instagram-аккаунт. «Инициалом» занимается наш шеф-редактор Оксана Запевалова. Она очень талантливый человек, и еще, кажется, у нее стопроцентная грамотность и ментальная взаимосвязь с порталом «Грамота ру».