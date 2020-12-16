Полина Накрайникова: «Если в опубликованном тексте ошибка, виноваты все — автор, редактор, главный редактор, корректор»

КТО РАНО ВСТАЕТ…

— Наш рабочий день стартует в 10 часов утра, — говорит Полина. — Я как главный редактор начинаю работу раньше, так как некоторые наши сотрудники находятся в других городах, большая часть в Ульяновске. А вот когда день заканчивается — это другой вопрос. Но мы стараемся, чтобы наши сотрудники не перерабатывали.

Моя работа связана с постановкой задач, контролем за их исполнением, стратегическим и тактическим планированием. В моем подчинении несколько отделов. Я общаюсь в первую очередь с их руководителями, мы обсуждаем общие вопросы. Например, какую задачу поручить тому или другому сотруднику, что делать в кризисной ситуации, как спланировать какие-то процессы. С текстом я работаю не так много. В «Лайфхакере» мощная команда редакторов, я доверяю им как себе. Я же обычно подключаюсь к редактуре только стратегически важных материалов. Читаю материалы, где у редакторов или редактора с автором возникли споры.

И НЕ ВВЕСТИ ИХ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Работа редактора начинается у же тогда, когда он знакомится с автором. Мы смотрим на то, насколько он сходится с редактором, насколько ему близко то, что мы делаем. Редактор согласует тему статьи, она должна укладываться в редакционную политику. Потом он смотрит структуру текста. После этого начинается редактура готового материала — проверяем общий план, логику на уровне абзацев, лексическую сочетаемость, стилистику. И еще — чтобы содержание не вводило читателя в заблуждение.

У «Лайфхакера» есть понятная и подробная редакционная политика. Там про то, как мы пишем свои тексты, почему не боимся высказывать свое мнение, не соглашаемся на дорогие подарки в обмен на публикацию. Из важных принципов — мы стараемся приносить пользу читателю, писать чисто и кратко.

КРИЗИС

У нас вся редакция работает как часы. У каждого автора есть план. В начале месяца он знает, сколько ему нужно сдать материалов и в какие дни. Но это не спасает от форс-мажоров. Если происходит что-то критическое, мы просим автора предупредить. Когда автор сообщает об этом, мы двигаем сроки и работаем дальше. Но если автор систематически не просто срывает сроки, но и не предупреждает об этом, то это повод пересмотреть отношения с ним и, возможно, прекратить сотрудничество. Когда ты делаешь маленькое издание, то порой можешь закрыть глаза на непунктуальность, но когда у тебя огромная машина, которая работает для 27 миллионов читателей, ты не можешь спускать такие вещи с рук.

БЕЗ ОБИД

Трудности могут возникнуть на любом этапе. Но я даже не считаю это трудностями, воспринимаю как особенности работы. Бывают случаи, когда работаешь с неопытным автором и его нужно научить. А иногда у автора есть опыт, но этот опыт настолько повлиял на него, что приходится переучивать. Возникают сложности, когда у автора не совпадают ожидания с редактором. Например, автор думал, что его текст примут без правок, а редактор просит переделать во второй раз. Все это можно решить. Как правило, нужно поговорить, обсудить без претензий, что вам не нравится.