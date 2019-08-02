Налоговая инспекция пришла с проверкой к телеканалу «Дождь»

Налоговая инспекция начала проверку телеканала «Дождь», рассказала его гендиректор Наталья Синдеева в Facebook, прикрепив к посту копию документа. Она считает, что проверка может быть связана с тем, как телеканал освещал протесты 27 июля.

Налоговая запросила у «Дождя» целый ряд документов за 2016-2018 годы, которые телеканал должен будет предоставить в 10-дневный срок — от информации о займах, договорах о взаимодействии с иностранными организациями и информации об уплаченных налогах до поквартального расчета чистых активов, бухгалтерской отчетности за указанный срок и сведений об учредителях и конечном бенефициаре «Дождя».

26 июля, за день до проведения несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, «Дождь» открыл доступ к прямым эфирам и запустил краудфандинг. В день акции телеканал в течение всего дня вел прямой эфир.

27 июля в студию телеканала во время прямого эфира пришла полиция и вручила повестку на допрос главреду канала Александре Перепеловой — она проходит свидетелем по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов в качестве свидетеля. Допрос касался освещения «Дождем» акций протеста в Москве в июле 2019 года.