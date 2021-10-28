7 советов для создания лучшего названия медиа

Удачное название цепляет будущую аудиторию медиа, формирует представление о нем и помогает не затеряться среди прочих. Не стоит оценивать название какого-либо существующего СМИ как хорошее или плохое, лучше всего обратить внимание на то, насколько полно оно используется и раскрывается его политикой и форматами. А вот при создании нового проекта необходимо учитывать, какое из имен послужит ему наилучшим образом. С процессом разработки названия — неймингом — придется столкнуться всякому, кто решится запустить свое издание, блог, канал или паблик в социальной сети, но далеко не у всех есть возможность обратиться к профессионалам. Для тех, кто вынужден самостоятельно анализировать, думать и креативничать, — наша подборка советов.

Прежде всего оцените площадку, на которой будет размещен продукт. Вы уже, несомненно, сделали это, продумывая формат самого медиа, но при подборе названия важно то, насколько легко оно будет находиться в системе поиска. Довольно популярный паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» — хороший пример адаптации к площадке. Его название выглядит не в пример длинным — восемь слов. Такая длина оправдана разнообразием интерпретаций названия города. При желании каждый найдет в два счета.

Проанализируйте потенциальных конкурентов и их названия. Попробуйте понять, на что они ориентировались при выборе. Позже, уже утвердив несколько возможных вариантов, проверьте их юридическую чистоту. Ваше название не должно быть уже зарегистрировано, то есть не должно находиться в базе товарных знаков. Даже если выбранного вами названия в базе нет, но вы вдруг встретили проект с похожим именем, не советуем вам его использовать — аудитория попросту потеряется, а любые сложности с поиском вызовут раздражение.

Мы намекали на это в прошлом пункте и теперь скажем прямо. Проработайте несколько вариантов названия. Так вы сможете выбрать лучший и не потеряете единственный, если он вдруг будет зарегистрирован или занят.

Учитывайте аудиторию, с которой будете работать. Определите, какой стиль общения будет наиболее уместен в общении с ней и подстраивайте свой выбор под него. Выбранное вами слово или словосочетание должно быть понятны людям, для которых вы собираетесь писать. Понятной должна быть и логика названия. Лучше, если оно будет отражать ценности создателей проекта или его тематику. Хороший пример — газета «КоммерсантЪ», которая сохранила в названии дореволюционное окончание «Ъ», обеспечив себе узнаваемость и отсылку к многолетней истории издания. Буква подчеркивает, что оно было создано еще до революции, а редко употребимое сегодня слово вносит строгость в восприятие.

Название должно хорошо восприниматься на слух и не вызывать трудностей при произношении. Стоит учитывать язык, на котором говорит аудитория, даже если в названии вы используете другой. Если человек не сможет произнести название, то ему будет гораздо сложнее его запомнить. Так в свое время пострадала популярность пришедшего в Россию «Harper's Bazaar». Иностранное название журнала трудно давалось российским женщинам. Многим было неудобно ошибиться в названии при покупке, а потому предпочтение отдавалось более понятным фонетически изданиям. Сегодня, когда любой журнал можно прочитать или заказать в интернете, боязнь ошибки в произношении не так страшна, но вот гарантии, что такое сложное название запомнится, нет.

Важна и зрительная привлекательность наименования. Учитывайте то, как оно выглядит на письме и насколько подходит под интерфейс выбранных вами площадок. Лучше всего выбрать слова, которые пишутся так же, как и слышатся. Так название будет легко набирать в поиске.

Проверьте, чтобы звучание слова в названии не ассоциировались с оскорбительными, неприятными или нежелательными наименованиями на других языках, которые могли бы быть понятны вашей аудитории. Недосмотр может спровоцировать ненужные негативные или смешные ассоциации, от которых в дальнейшем трудно будет избавиться. Ну а если вы смельчаки, то сделайте это намеренно и вызывающе.

Нередко в статьях о нейминге предлагают посоветоваться с уже существующей у вас аудиторией или опираться при выборе на потребительские исследования. МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ. Люди куда положительней относятся к уже знакомым словам и конструкциям, а потому новые и сильные названия вызовут отторжение. По этой же причине не следует спрашивать аудиторию, нравится ей название или нет.