Напавшего на алтайскую журналистку оштрафовали на тысячу рублей

Суд оштрафовал жителя села Турочак за оскорбление журналистки алтайской газеты «Листок» Полины Рябовой на 1 тыс. рублей. Она утверждает, что молодой человек напал на нее из-за критики властей, и пытается добиться возбуждения уголовного дела.

Мировой судья Турочакского района признал виновным местного жителя Никиту Макаренко по ст. 5. 61 КоАП (оскорбление), сказано в картотеке суда. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей, сообщила потерпевшая журналистка Полина Рябова в газете «Листок».

В январе 2020 года журналистка пришла в кафе села Турочак со своей знакомой. В заведении отдыхала группа молодых людей, один из которых начал вести себя агрессивно. Он обвинил журналистку в «предвзятом отношении к районным властям».

Молодой человек ударил девушку по лицу и нецензурно выразился в ее адрес. Рябова подала заявление в полицию.

Позже она заявила, что Макаренко не удалось привлечь к уголовной ответственности даже после многочисленных жалоб в СК и прокуратуру. Ведомства не нашли признаков преступления в действиях молодого человека:

Фразу Макаренко о том, что Рябова «пожалеет об этом», нельзя расценивать в качестве угрозы. Поскольку она не конкретизирована, в словах Макаренко отсутствовали высказывания о конкретных вредных для Рябовой последствиях в виде уничтожения или повреждения ее имущества, применения насилия, убийства и т. п., которые могут наступить при определенных обстоятельствах. При этом следует отметить, что по смыслу уголовного закона угроза должна быть конкретная и должна восприниматься потерпевшим как реально осуществимая. В рассматриваемой же ситуации невозможно определить, каких именно действий со стороны Макаренко могла опасаться Рябова.

Прокуратура завела административное дело об оскорблении. Свидетель видел конфликт, но не слышал диалога.

Газета «Листок» известна критикой местных властей. Ее учредитель — бывший депутат Госсобрания Алтая и член «Парнаса» Сергей Михайлов. В августе 2014 года основной сайт издания заблокировал Роскомнадзор за анонс «Марша за федерализацию Сибири».

Председатель совета депутатов Анна Трапеева, в частности, запретила Полине Рябовой публично снимать на видео и записывать на диктофон заседания органа. Трапеева сослалась на регламент, по которому вести запись можно только с разрешения председательствующего.