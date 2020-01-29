Напавший на журналиста глава района в Хакасии получил два года условно

Черногорский городской суд приговорил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала «Россия» весной 2019 года, к двум годам лишения свободы условно.

Зайцев обвинялся по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом».

В суде уточнили, что приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее СК сообщал, что 22 мая журналист, оператор и звукооператор телеканала «Россия» пришли в администрацию Ширинского района, где журналист попытался записать интервью с главой муниципального образования.

По данным следствия, Зайцев, не желая отвечать на вопросы корреспондента, грубо потребовал от журналиста прекратить беседу и покинуть кабинет, «при этом выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью». Как сообщает СК, Зайцев стал выталкивать журналиста в сторону выхода, «после чего, используя силовой прием, бросил на пол». Подчеркивается, что тем самым чиновник лишил «журналиста возможности дальнейшего получения информации, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности».