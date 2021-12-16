«Насилию.нет»* запускает пятидневный бесплатный курс для начинающих журналистов

Центр «Насилию.нет»* запускает пятидневный курс для начинающих журналистов, которые хотят научиться писать о насилии корректно. Курс пройдёт с 31 января по 4 февраля.

На «Школе молодого журналиста» лекции прочитают психологи и юристы, работающие с проблемой насилия, а также известные журналисты и редакторы: Наталья Родикова, Елена Костюченко, Ирина Шихман, Настя Красильникова и Юлия Варшавская.

О чем расскажут?

— о журналистских стандартах и этике;

— о технике проведения интервью с героями;

— об уместной стилистике при работе с проблемой насилия.

Обучение будет проходить в очном формате в Центре «Насилию.нет»* (Лихов переулок, 3с2). Места ограничены: группа 25 человек.

Участие бесплатное. Заявки принимаются до 19 декабря.

Подать заявку можно здесь.

*Внесен в реестр НКО-иноагентов