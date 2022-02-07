«Настоящее время»* не удалит материалы, сделанные по расследованиям ФБК**

Директор телеканала «Настоящее время»* Павел Буторин публично объявил о том, что его медиапроект не подчинится требованию Роскомнадзора и не станет удалять материалы, созданные на основе расследований Алексея Навального и его сподвижников. Позицию руководства обозначили на сайте «Настоящего времени»*.

«Материалы, о которых идет речь, соответствуют нашим редакционным стандартам, и изменять или удалять их по требованию властей каких-либо стран мы не намерены», — заявил Буторин.

РКН в начале февраля разослал в редакции нескольких российских СМИ требование об удалении заметок и иных материалов, выпущенных по мотивам четырнадцати расследований ФБК**. Среди героев этих разоблачений — президент Владимир Путин, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, близкие к Кремлю бизнесмены Геннадий Тимченко и Евгений Пригожин, депутат ГД Леонид Слуцкий и другие. В противном случае РКН пригрозил СМИ блокировкой. В своем требовании ведомство апеллировало к предновогодним поправкам в федеральное законодательство, которые запрещают российским медиа информировать общественность о деятельности экстремистских организаций.

Предписания получили не менее десяти медиа, включая «Эхо Москвы», «Новую газету», Znak.com, ЗАКС.Ру.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; ФБК — организация, признанная экстремистской, запрещенная в РФ и ликвидированная Верховным судом